Utrecht kan vanaf vandaag verblijfsverboden opleggen in het hele Stationsgebied

Burgemeester Sharon Dijksma kondigde de maatregel vorige week al aan. Er is nu meer bekend over de precieze toepassing. Overlastgevers of criminelen in het gebied zijn na een proces-verbaal 24 uur lang niet welkom. Bij een tweede overtreding wordt een verblijfsverbod van een maand opgelegd en bij de derde keer voor twee maanden. De incidenten moet wel binnen een jaar plaatsvinden. Iedere volgende overtreding binnen een jaar wordt eveneens bestraft met een verblijfsverbod van twee maanden.