Mondriaanherdenkingsmunt ziet er misschien simpel uit, maar is het niet

De presentatie van de speciale munt vond plaats in het Mondriaanhuis, het pand waar de kunstenaar in 1872 is geboren. Lange tijd was er niet meer te zien dan een klein bordje buiten, tot architect Leo Heijdenrijk en zijn vrouw Cis het initiatief namen om er een echt Mondriaanhuis van te maken dat opengesteld werd voor publiek. In het Mondriaanhuis is een aantal van Piet Mondriaans vroege werken te zien, zijn bekendere werk wordt momenteel uitgeleend aan Museum Flehite waar vanaf 8 oktober een tentoonstelling te zien is van de wereldberoemde kunstenaar. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan in Amersfoort werd geboren, daarom vinden in Amersfoort tal van culturele activiteiten plaats rondom dit Mondriaanjaar met de de titel “Het feest van de verbeelding”.