Brute woningoverval op ouder echtpaar in Houten was gepland door achternichtje, OM eist stevige celstraffen

Volgens de officier van justitie is er overtuigend bewijs tegen de drie verdachten en blijkt onder meer uit chats en telefoongesprekken hoe de rolverdeling is geweest. "Zij wringt zich in onnavolgbare bochten op de snelweg van kletsverhalen", zei hij over de vrouwelijke verdachte die sinds haar aanhouding voortdurend haar verklaring wijzigde.