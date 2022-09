Twee jaar cel en vrijheidsbeperkende maatregel voor man die brand stichtte in chalet van ex

Vincent B. hield bij hoog en laag vol dat hij onschuldig is en zijn advocaat vroeg aan de rechtbank om hem vrij te spreken. De verklaring van de vrouw zou niet betrouwbaar zijn en de avond zou heel anders zijn verlopen. B. had zijn ex willen helpen omdat zij financiële problemen had. De benzine die hij bracht zou bedoeld zijn om een generator te laten draaien, zodat zij elektriciteit zou besparen. Ook suggereerde B. dat de brand mogelijk door zijn ex aangestoken zou zijn. De rechtbank ging niet mee in dit scenario omdat er geen bewijs voor is gevonden.