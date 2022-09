Bijna 7 op de 10 Utrechters douchen korter: 'Goed voor portemonnee én klimaat'

En dat is dus goed voor je portemonnee. "Bij een gasprijs van 2,60 euro per m3 gas, waar we een tijdje geleden op zaten, bespaar je 170 euro per jaar als je van een douchebeurt van negen minuten naar een douchebeurt van vijf minuten gaat. En dat als je vijf keer per week doucht, zoals we gemiddeld doen." Inmiddels is de gasprijs gestegen naar boven de 3,00 euro per m3 gas en zou de besparing dus nog groter zijn, namelijk 190 euro per jaar, zegt Mintjes. En nog een laatste tip: "Met een waterbesparende douchekop bespaar je jaarlijks nog eens 70 euro extra."