Energietoeslag als student? Alleen met een eigen energierekening

Waarom werden studenten uitgesloten?

Voorheen hadden studenten helemaal geen recht op energietoeslag. Minister Schouten adviseerde eerder om de studenten niet onder de regeling te laten vallen omdat hun woonsituatie zo divers is. Veel studenten wonen namelijk nog bij hun ouders en bij veel anderen zitten de energiekosten inbegrepen in de huur van een kamer. Schouten vond dat een kleine groep studenten op een andere manier kan worden geholpen, namelijk via de individuele bijzondere bijstand.

Een Nijmeegse student was het daar niet mee eens en spande daarom een rechtszaak aan. De rechtbank gaf hem gelijk en oordeelde dat studenten onterecht bij voorbaat worden uitgesloten.

Begin september zou er een debat zijn over de energietoeslag voor studenten, maar minister Carola Schouten (Armoedebeleid) vroeg uitstel aan de Tweede Kamer. In een brief liet zij weten gesprekken te voeren met betrokken partijen. Schouten hoopt aan het einde van deze maand meer informatie te hebben.