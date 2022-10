Van Vinkeveen naar Mexico: deze palingen worden een handje op weg geholpen

Ook in Vinkeveen gaat het goed met de paling, ziet palingvisser Klinkhamer. “Wij hebben geen klachten over de vangst of de de aantallen.” Ook hij wil zoveel mogelijk paling op weg sturen naar Mexico. Dus gooit hij regelmatig paling terug het water in. “De officiële maat voor paling is 28 centimeter, maar wij gooien palingen van 50 centimeter ook terug. Zo kunnen ze verder groeien en geslachtsrijp worden.” Deze gevangen paling is in elk geval klaar voor de oversteek. Met een plons gooit Klinkhamer de vis aan de andere kant van het gemaal in het water. “Zo. Die is veilig.”