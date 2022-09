Transgenderwet moet wijzigen geslacht in paspoort makkelijker maken: 'Kun je alleen zelf bepalen'

Provincie Utrecht - De Tweede Kamer is de afgelopen twee dagen druk bezig geweest met een debat over een nieuwe transgenderwet. De centrale vraag daarbij was: moet iemand zijn of haar geslacht zelf kunnen veranderen in het paspoort? De Utrechtse Sophie Schers, beleidsmedewerker bij Transgender Netwerk Nederland en zelf transgender, vindt in ieder geval van wel. "Niemand kan voor jou bepalen wie je bent."