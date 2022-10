Van Rossem Vertelt: waarom er na 1430 geen grote stadsbranden meer waren in Utrecht

Meer steen in de stad is een van de belangrijkste redenen dat er na 1430 eigenlijk geen noemenswaardige branden in Utrecht meer zijn geweest. De stad was daarmee voorloper, want een stad als Londen brandde in 1666 nog vier dagen lang, met als resultaat 87 verloren kerken, tientallen verwoestte overheidsgebouwen en 13.200 huizen die in vlammen op gingen.