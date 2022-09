Kinderen op Veenendaalse basisscholen sparen voor prijzen door lopend of op de fiets naar school te komen

Veenendaal - Digitale munten sparen door lopend of met de fiets naar school te komen, en deze daarna inwisselen voor gadgets of een uitje. Vanaf deze week gebeurt dit op de Veenendaalse basisscholen de Vuurvlinder, WereldKidz Mozaïek Petenbos en WereldKidz Achtbaan. Het doel van het verkeersproject, dat High-Five heet, is dat zowel leraren en ouders als kinderen vaker lopend of met de fiets naar school komen in plaats van met de auto. "Dit is beter voor de verkeersveiligheid, het milieu en de gezondheid."