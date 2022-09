Herstelplan voor Leersum zo goed als zeker: 'In grote lijnen is het nu appeltje eitje'

"Daarmee is een belangrijk doel bereikt", zegt Hubert van Zanten van de Stichting Bomen voor Leersum, die meteen na de valwind is opgericht. "We hebben ons ervoor ingezet dat we zo snel mogelijk met de gemeente om tafel konden om dit te regelen. Dat is gelukt. In grote lijnen is het nu appeltje eitje, want we verwachten dat er nu een akkoord komt. De gemeenteraad heeft hier al twee keer eerder over gesproken."