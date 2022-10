Kantoor, atelier en oppasruimte in voormalige Goejanverwelleschool Hekendorp

De Goejanverwelle was de enige basisschool in Hekendorp en een sociale ontmoetingsplaats voor de inwoners. Dat de school moest sluiten veroorzaakte veel onrust in het dorpje met zo'n zevenhonderd inwoners. Ouders waren woedend over de gang van zaken. Ze vonden dat ze te laat werden ingelicht en dat het schoolbestuur te weinig actief was geweest met het zoeken naar leerlingen buiten het dorp.