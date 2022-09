Milieuactiegroep laat banden van terreinauto's leeglopen in Amersfoort: 'SUV's zijn een ramp voor onze gezondheid'

Bij de politie zijn meerdere meldingen binnengekomen van leeggelopen autobanden. Of het er 21 zijn, kon woordvoerder Suzanne Lesquillier nog niet bevestigen. "Het zijn meerdere meldingen geweest. Het zijn slechts meldingen want er zijn nog geen concrete aangiftes. Als er een aangifte komt, gaan we het beoordelen en kijken of we er iets mee kunnen." Volgens haar is het allemaal super vervelend voor de eigenaren, maar tegelijkertijd is het ook een lastige zaak, zegt ze. "Er zit een milieugroep achter, dat zeggen ze met die flyers. Maar je weet niet precies wie het is."