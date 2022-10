Bakkerij én brood onbruikbaar na brand in Doorn: 'Alles is afgeschreven'

Het is ook voor eigenaar en bakker Kees van der Woerd een trieste aanblik. “Dit is erg emotioneel.” Hij is erg druk geweest om de twee andere winkels in Maarn en Eck en Wiel weer open te krijgen en dat is sinds donderdag gelukt. “Mijn zoon is ook bakker en bij zijn bakkerij wordt nu ons brood voor de winkel in Maarn gebakken. Mijn drie bakkers werken daar nu mee. Een andere bakkerij uit Ochten bakt voor de winkel in Eck en Wiel.” Echt soepel verloopt dat nog niet, want je wisselt niet van de één op andere dag van bakkerij. Al het brood en banket voor de drie winkels werd namelijk in Doorn gemaakt. “Dus dat gaat nog wel even tijd kosten voordat we dat op orde hebben.”