Utrechtse egeltelling: bijna 300 deelnemers zien 648 egels

provincie Utrecht - In de provincie Utrecht zijn tijdens de landelijke egeltelling 648 egels geteld door 278 deelnemers. Dat meldt de Zoogdiervereniging vandaag. In totaal zijn er in heel Nederland 9400 egels gezien door 3900 mensen. Daarvan zijn er zo'n 8700 egels in tuinen gespot, de rest elders in de natuur.