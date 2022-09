'Inzet arbeidsmigranten geen oplossing voor personeelstekort in de zorg'

"Het advies staat haaks op de adviezen die wij hebben gegeven tijdens overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport", zegt voorzitter Stella Salden van NU’91. De ACVZ pleit met name voor inzet van arbeidsmigranten in de langdurige zorg, zoals in verpleeghuizen. Andere maatregelen, zoals betere arbeidsvoorwaarden, zouden niet voldoende zijn om de personeelstekorten in de zorg op te lossen.