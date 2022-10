Helft van de Utrechtse gemeenten zoekt nog een klimaatburgemeester

Het is de bedoeling dat iedere gemeente in Nederland een klimaatburgemeester krijgt om een voorbeeld te zijn voor anderen om ook stappen te zetten voor een beter klimaat. In de provincie Utrecht hebben twaalf gemeenten een Klimaatburgemeester. Dan zijn er nog veertien gemeenten over die geen klimaatburgemeester hebben. Landelijk heeft één op de drie gemeenten een klimaatburgemeester.