Met geheugentraining na eerste psychose sneller terug aan het werk

De groep patiënten die naast de praktische werkbegeleiding ook die training had gehad kwam opvallend vaker aan betaald werk en werkte ook meer uren. Van Duin was zelf blij verrast door de mooie resultaten en zou graag zien dat de methode ook snel wordt ingevoerd. "De resultaten zijn in ieder geval goed. En we zien dat het voor jongeren na een eerste psychose fijn is dat ze weer aan het werk kunnen, of een opleiding af kunnen ronden. Voor werkgevers is het ook handig dat er weer mensen zijn om het werk te doen. En voor de gemeente is het goed dat ze minder uitkeringen hoeven te betalen. Ik denk dat we het dus moeten proberen."