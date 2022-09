Utrechtse Heuvelrug stemt in met herstelplan, door valwind omver gerukte bomen worden vervangen

De gemeente hoopt in het komende plantseizoen te starten met het planten van de bomen. De bomen aan de zwaar getroffen Rijksstraatweg zouden eigenlijk pas in 2032 terug worden geplant. Erg laat, als je het aan Hubert van Zanten van Stichting Bomen voor Leersum vraagt. "Voor die tijd komen er wel wat bomen terug maar het grootste deel kan niet terugkomen door kabels en leidingen." Voor Van Zanten kan het niet snel genoeg gaan. "Het is wel even slikken als ik over de weg rij, vroeger een straat met veel bomen aan beide kanten." De stichting is meteen na de valwind opgericht en is met de gemeente om de tafel gegaan om te praten over het herstellen van het groen.