Badmeester Ben stopt na 44 jaar: ‘Die kinderen zien glunderen is het allermooiste’

Lopik - Als je aan Ben Oskam vraagt hoe veel kinderen hij zwemles heeft gegeven in al die jaren, heeft hij geen flauw idee. Duizend? "Och, veel meer!" Er zwommen soms wel 200 kinderen per seizoen af in het buitenbad van zwembad Lobeke. Ben is dan ook een begrip in Lopik en omstreken. "Het leuke is dat je de achtergronden kent. Je kent de ouders en de grootouders, die heb ik ook lesgegeven."