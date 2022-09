Eindelijk plan voor Nieuwegeinse 'Nijpelsbajes': sloop én renovatie van vervallen flats

Kip durft geen uitspraken te doen over wanneer daadwerkelijk een aannemer aan de slag gaat. "Daar zeg ik niks van. Ik kan me voorstellen dat bewoners zitten te snakken naar het moment dat we beginnen, maar ik ga geen maand noemen. Anders zijn we straks misschien weer teleurgesteld dat we het niet gehaald hebben, terwijl de energie moet zitten in samen een plan maken. Ik hoop dat we het tempo nu kunnen opschroeven."