Van 50 naar 800 aanvragen per maand: warmtepomp steeds populairder

In de praktijk is er nog niks te merken van een afnemende vraag naar warmtepompen volgens de Utrechtse installateur Jos Maree. Sterker nog, Maree is zelfs bang dat hij de vraag niet kan bijbenen: "Sinds dit jaar, zeker door de oorlog in Oekraïne, is de vraag compleet omhoog geschoten. Ik heb gemiddeld 800 aanvragen per maand, vorig jaar waren dat er maar 50 per maand." Het bedrijf van Maree heeft het dus druk met alle aanvragen. Hij verwacht dat het op korte termijn nog wel zo blijft. "De wachttijd zit nu tussen de 20 en de 30 weken. Sommige types komen zelfs pas volgend jaar juli of augustus."