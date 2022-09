In het panorama van Jaco zie je Utrecht zonder muren en zijn bomen net sterren

Voor Jaco is dit het grootste project waar hij tot nu toe aan heeft gewerkt. Met een lasersnijder werkte de Utrechtse kunstenaar de afgelopen maanden aan het panorama in zijn werkplaats in het voormalig Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat. Onder een machine brandde hij met een laser puntjes in een houten plankje. In combinatie met verlichting ontstond langzaam het stadsgezicht.