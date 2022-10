Van Rossem Vertelt: ooit bevrijdden de Russen Utrecht en dat hebben we 100 jaar lang gevierd

Utrecht - Niemand kent het meer en tóch was het een eeuw lang een belangrijke feestdag in Utrecht: Kozakkendag. 28 november was sinds 1813 een dag die groots gevierd werd met parades, verkleedpartijen, vuurwerk en een waar drankgelag. Maarten zocht uit wat we op die dag eigenlijk vierden en waarom we er weer mee ophielden.