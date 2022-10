Stroomrekening theaters probleem voor jong talent: 'Podia zijn er niet alleen voor holadiejee'

Hulp van de overheid

Een vertegenwoordiging van Utrechtse podia heeft onlangs bij ambtenaren van de provincie Utrecht de zorgen over de stijgende energieprijzen besproken. Eerder hielp de provincie de culturele sector met het Steun- en herstelpakket Cultuur en Erfgoed. Ze wil graag meedenken over hoe de culturele sector in de regio na de coronacrisis de nieuwe dilemma's kan doorstaan. Ook zijn er in het Programma Energietransitie van de provincie initiatieven om de sector te helpen met energie en verduurzaming.

"Als provincie hebben we in ons cultuurbeleid geen mogelijkheid om energiekosten te compenseren", laat een provinciewoordvoerder weten. "Reden hiervoor is dat we wel de programmering van de theaters en podia ondersteunen, maar niet de exploitatie van de gebouwen, waar de energiekosten onder vallen."

De ambtenaren gaven aan dat ze wel kunnen helpen om het probleem bij de gemeenten en het Rijk aan de kaak te stellen. Ook wordt de coronasteun geëvalueerd. "Aan de hand van de evaluatie bepalen we op welke manier we het Steun- en herstelpakket Cultuur en Erfgoed, waaronder de programmeringssubsidie valt, verder gaan inzetten volgend jaar."

In de Tweede Kamer deden D66, PvdA en GroenLinks een oproep om culturele instellingen te helpen bij de problemen die de hoge gas- en lichtrekeningen veroorzaken. Hun motie kreeg een Kamermeerderheid, maar premier Mark Rutte plaatste direct de kanttekening dat een tegemoetkoming in de kosten betaald moet worden uit het huidige cultuurbudget van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er komt vooralsnog geen extra geld voor gemeenten om de lokale podia te compenseren of om bestaande subsidies te indexeren.