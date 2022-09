Mega-inflatie gesprek van de dag op de markt: 'Het wordt een koude winter voor veel mensen'

"Ik heb zoiets van: we zien wel waar het schip strandt," zegt Anneke Bakker, ze bezoekt de markt in Veenendaal iedere week. "Ik heb de prijzen wel zien stijgen maar voor ons is het niet spannend hoor. Bij de supermarkt doe ik altijd de weekboodschappen en kom nooit meer onder de 100 euro uit. Dat was wel anders. Maar wat ik ook altijd zeg: we rollen van de ene crisis in de andere. We herinneren ons toch ook nog wel de oliecrisis, in de tijd van Den Uyl? De bankencrisis? De hypotheekcrisis? We zien het wel."