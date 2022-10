Rhenense orang-oetans vinden wangplaten 'supersexy'

Het onderzoek in de dierentuin is trouwens nog niet afgelopen. De onderzoekers weten nu wat vrouwelijke orang-oetans in het algemeen aantrekkelijk vinden, maar ze willen ook graag weten wat de individuele verschillen zijn. "Want de ene aap is de andere niet", vertelt Kres. Voorlopig kunnen de orang-oetans er dus nog lekker op los tinderen.