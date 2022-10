In Beeld: Zwaar materieel trekt veel bekijks in Soesterberg

Dit jaar was het evenement op De Stompert, een defensieterrein, vlak naast de oude vliegbasis Soesterberg. Daarmee is het zware rollende materieel terug in de provincie. Achttien jaar was het oude veemarktterrein in Utrecht het podium, maar daar moest organisator Willem Kuiper tien jaar geleden vertrekken omdat de Veemarkt plaats moest maken voor woningbouw. De Mackdag verhuisde naar Amsterdam, maar ook daar moest Kuiper weg, om plaats te maken voor woningen.