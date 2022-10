27.000 euro opgehaald voor bejaarde honden in Baarn: 'echt onze maatjes'

Onder de deelnemers is ook schrijver Arthur Japin. Hij vindt het belangrijk om zich in te zetten voor de dieren omdat honden altijd een bijzondere rol hebben gespeeld in zijn leven. Dat is ook terug te lezen in zijn boek 'Honden voor het leven'. "Ik ben opgevoed door een hondje", vertelt hij. "Zo zie ik dat. Ik heb zoveel aan die hond gehad. Ik heb hem zeventien jaar mogen hebben. Ik heb hem uit het asiel gehaald omdat ik dacht dat hij afgemaakt zou worden. Hij kwam naar huis en leefde helemaal op. Hij heeft me zeventien jaar begeleid."