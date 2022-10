Politie: dode man in Veenendaals kanaal niet door misdrijf omgekomen

Veenendaal - De dode man die gisteren is gevonden in het Valleikanaal in Veenendaal is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. "Het onderzoek is afgerond en er is geen sprake van een misdrijf. Dit is ook meteen het enige wat wij er over kunnen melden, want het is geen zaak meer van de politie", aldus een woordvoerder.