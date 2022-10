Ooggetuige Dominic waande zich in een computerspel tijdens schietincident in Driebergen

Driebergen - "Ik maak spelletjes voor mijn werk, maar het voelde nu alsof ik echt met een spelletje bezig was. Die persoon die aan het vluchten was, dat leek wel echt op GTA (een computerspel, red.)." Het was een bizarre ochtend voor Dominic de Graaf uit Zeist, zoals hij zelf zegt. Hij was op weg naar zijn werk toen hij plotseling in een politie-achtervolging belandde die eindigde bij de afrit van de A12 waar hij voor een verkeerslicht stond te wachten.