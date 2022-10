Utrechtse boeren in spanning om stikstofrapport Remkes: 'Niet zo hoopvol'

"Onteigenen is nooit realistisch geweest, dat had ik ook wel kunnen verzinnen", reageert melkveehouder De Jong uit Meerkerk. "Als je bij je aanpak daarmee begint, zet je alles op zijn kop. Ik zie op dit moment ook geen boeren om me heen die willen stoppen. Er is veel onduidelijkheid over het onteigenen, het is een procedure die jaren en jaren duurt."