Snelweg zonder verlichting en gebouwen in het donker: zo kan energieminister ook besparen

Dat in de openbare ruimte moet worden gezocht naar bijdragen aan de energiebesparing, werd vorige week al duidelijk na een vergadering van de Europese energieministers in Brussel. Toen is afgesproken dat Europese landen 15 procent minder elektriciteit moeten gaan gebruiken. Een derde van die vermindering is verplicht, de andere 10 procent is een richtlijn. Om dat doel te bereiken wil de minister dat rijksmonumenten, overheidsgebouwen en dus lantaarnpalen minder elektriciteit gaan gebruiken. Dat kan vrij simpel door de verlichting 's avonds uit te zetten.