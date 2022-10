Dierenvoedselbank Maarssen slaakt noodkreet: 'De schappen zijn leeg'

Samantha van Baggem is één van de mensen die een beroep doet op deze organisatie. Zij heeft vier honden en vier katten en is bekend bij de voedselbank. Spike en DJ heeft ze vandaag mee. "Mijn financiële situatie is grof gezegd knudde. De oudste hond heeft speciale voeding nodig omdat hij een hart- en een nierpatiënt is. Ons weekgeld is 60 euro, als we naar de dierenarts moeten zijn we minimaal 70 euro kwijt. Dat is niet haalbaar voor ons. Daarom zijn we blij dat we bij de dierenvoedselbank terecht kunnen."