Burgemeester Veenendaal blij met positieve ontvangst asielzoekers: 'Duidelijk communiceren, dat helpt'

De asielzoekers blijven als het goed is tot begin januari in Veenendaal. "1 januari vonden we een beetje gek, aangezien dat een feestdag is. Dus hebben we begin januari gezegd." Of dat eventueel verlengd gaat worden, dat weet de burgemeester nog niet. "Ik loop liever niet op de zaken vooruit. Stel je voor dat de huidige crisis vraagt dat we een maand langer moeten opvangen, dan kunnen we dat op dat moment beoordelen. Maar we gaan er nu vanuit dat het rijk in januari de verantwoordelijkheid weer op zich kan nemen."