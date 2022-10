Geluidsoverlast bij Utrechts zorgcentrum valt binnen de norm, twijfels over kwaliteit onderzoek

De geluidsdeskundige heeft het nieuwe rapport van de gemeente doorgenomen. "Dat rapport is wel heel summier. Er staat niet echt goed beschreven hoe ze hebben gemeten en wat ze gemeten hebben." Roelofsen begrijpt bijvoorbeeld wel dat ze op één verdieping hebben gemeten, omdat op de verdieping daarboven werd gewerkt. Wat hij niet begrijpt is dat er in zo'n lange gang maar één geluidsmeter is geplaatst. "Ik kan op basis van dit rapport niet beoordelen of dit een representatieve meting is. Het is wel een kundig bedrijf dat het heeft uitgevoerd in opdracht van het bouwbedrijf, maar ik vind dat ze minimaal twee of drie meters hadden moeten ophangen gezien de lengte van de gang."