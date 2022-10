Inflatie hakt erin bij Loenense oliebollenbakkers: 'De olie was vorig jaar 980 euro, nu 2680'

Dat er duurzamer kon worden gebakken is te danken aan een subsidie van de provincie, stichting Kern en Pit en de Rabobank. Gas is verleden tijd, waardoor de kosten van de energiecrisis ook voor de organisatie konden worden onderdrukt. Maar dit was niet voor de grondstoffen het geval: de prijs van de frituurolie is namelijk verdrievoudigd. "De olie was eerst 980 euro, dit jaar kocht ik het voor 2480 euro!", aldus Joop. De prijs voor tien oliebollen is daardoor uit noodzaak van 6 naar 7,50 euro verhoogd, toch is de verwachting dat ze de 30.000 wel zullen halen.