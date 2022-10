Statenlid Jeroen Bart stopt omdat vergoeding niet toereikend is: 'Lastig te combineren naast je baan'

Op 8 november neemt Bart afscheid en hij zal dan met trots terugkijken op zijn tijd als Statenlid: "Wat ik mooi vind, is dat we met mensen van veel verschillende politieke kleuren toch een dialoog kunnen voeren. We hebben scherpe debatten maar we gaan altijd op een goede manier met elkaar om. Ik ben trots op wat we bereikt hebben. Zo zijn we druk geweest met een convenant over duurzaam bouwen en hebben we mooie dingen gedaan over lokaal eigenaarschap over duurzaam energie opwekken."