Markiezeneik Amelisweerd ruim op kop bij bomenverkiezing: 'Nog nooit zoveel stemmen op één boom'

In Utrecht is dat dus wel gebeurd, met flyers, WhatsApp-berichten en oproepen op social media. Er was deze week bijna geen ontkomen aan. Is het ook niet een beetje sneu dat een bomenverkiezing zo gekaapt wordt voor een politiek statement? Nee, hoor, zegt Merel de Koning van Actiegroep Amelisweerd Niet Geasfalteerd: "Als de regering besluit een weg te gaan verbreden voor 1,6 miljard euro belastinggeld én die verbreding gaat niet helpen tegen verkeersproblemen in de toekomst, én er moeten bomen voor sneuvelen tijdens een klimaatcrisis, dan is het nodig dat dit soort verkiezingen politiek worden."