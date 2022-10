EénUtrecht over asfalt op Weerdsingel: 'Beschamend dat GroenLinks niet naar buurt luistert'

VOLT vindt het heel erg dat de burger buitenspel gezet wordt bij participatietrajecten, niet alleen bij de Weerdsingel maar ook bijvoorbeeld bij de knip op het Ledig Erf. "We zeggen als gemeente dat we burgers beter willen betrekken, we willen vertrouwen in de gemeenteraad, we gaan participeren. En wat doen we vervolgens? Dan zeggen we tegen de burger dat het fijn is dat ze hebben meegepraat. En als de burger linksaf wil, gaan wij rechtsaf. Daar wordt het vertrouwen niet groter van, daar wordt het vertrouwen alleen maar kleiner van", zei Passier op Bingo FM.