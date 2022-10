Snelle stijging aantal kankerpatiënten verwacht de komende 10 jaar

De stijging van het aantal kankerpatiënten betekent ook voor de zorg weer een flinke extra belasting, terwijl daar al een tekort aan personeel is. Maar, de toename is nu niet meer te voorkomen. De vergrijzing is namelijk al in volle gang en rookverslaving en onbeschermd zonnen in het verleden zijn volgens het kankercentrum niet meer terug te draaien. Nu stoppen met roken en het voorkomen van overgewicht kunnen de risico's echter wel verminderen.