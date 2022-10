FDF-voorman Van den Oever verliest rechtszaak tegen gemeente Utrecht

De FDF-voorman kreeg de brief nadat er vorig jaar op 2 april een niet aangekondigde demonstratie had plaatsgevonden in Utrecht. De gemeente waarschuwde hem daarin dat het verplicht is een demonstratie op tijd aan te melden. Ook stond er dat betogers bij een volgende keer 'gesanctioneerd' zouden worden. Dat laatste leidde ertoe dat Van den Oever naar de rechtbank stapte.