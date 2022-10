Buschauffeurs zien in fulltime werk oplossing voor toenemende bedreigingen

In bijna alle sectoren lopen ze er tegenaan, een tekort aan personeel. Maar waar dat zich in die andere sectoren niet zomaar laat oplossen, willen veel buschauffeurs volgens Salomé maar al te graag meer werken. "Heel veel collega's die parttime of op een uitzendcontract werken, staan ervoor open om fulltime te werken. Maar om de één of andere reden willen de busbedrijven daar niet aan." Daarin staat hij niet alleen, ook in een open brief die begin september namens alle FNV-buschauffeurs van Syntus en Qbuzz is verstuurd aan de provincie wordt gewezen op deze oplossing.