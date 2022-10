Proef op de som op de Caravanbeurs: 'De caravan achter een elektrische auto kan niet op de bonnefooi'

Als we op weg gaan is de accu niet vol, we zullen onderweg moeten bijladen. Conrad is tevreden over het comfort van de combinatie. "Het beweegt iets meer dan normaal, maar het rijdt nog steeds wel soepel." Vlak voor Schiphol rijden we een parkeerplaats langs de snelweg op en zetten de combinatie naast een laadpaal. Het laadstation is redelijk krap en het is druk, per laan zijn er twee laadpalen, maar wij hebben met onze lange combinatie een complete laan nodig. De stekker moet aan de linkerkant in onze auto, maar de paal staat rechts. De kabel is te kort. Andere plekken zijn voor ons niet beschikbaar. Bovendien is het achteruit rijden met een lange caravan op een krap laadstation niet echt een optie.