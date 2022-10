Ziekte bij huisdier op tijd signaleren om erger te voorkomen: 'Je wilt gewoon dat ie gezond is en geen pijn heeft'

Utrecht - Het is dierendag. En dan wil je natuurlijk het liefst dat je hond, kat of konijn lekker in z'n vel zit, maar helaas is dat niet altijd zo. Veel dieren zijn ongemerkt ziek of hebben pijn aan gewrichten of botten. Het is daarom belangrijk om signalen op tijd op te pikken en daarmee naar de dierenarts te gaan.