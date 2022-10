Stofwolken Eemnes waaien nog zeker twee jaar naar Blaricum, 700 jaar oude weg krijgt geen klinkers

Soenia van de Kamp vertelde namens al haar buurtgenoten over de overlast die de zanderige weg tussen de A27 en hun huizen veroorzaakt. "Het is een fijne wijk om te wonen", zegt Van de Kamp die in Blaricum is geboren en getogen. "Toen het in de jaren zeventig net was gebouwd was er nauwelijks sprake van doorgaand verkeer." Inmiddels merkt de buurt dat niet alleen het lawaai en de uitlaatgassen van de snelweg het woonplezier vergallen, maar ook het toegenomen verkeer op de Goyergracht.