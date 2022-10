10 maanden cel voor steekincident in tunneltje Utrechtse binnenstad

Utrecht - Een 24-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden voor poging tot zware mishandeling in de Utrechtse binnenstad vorig jaar zomer. De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie die uitging van zware mishandeling en poging tot doodslag. Volgens de rechtbank was daarvoor niet genoeg bewijs.