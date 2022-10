Risico bever groeit, waterschap wil maatregelen: 'Onze veiligheid komt in het geding'

Het was na het uitzetten van de bever lang de vraag of hij het wel zou redden in Nederland. Dertig jaar lang vond de bever, een inheemse beschermde diersoort, zijn leefgebied in vooral natuurgebieden en uiterwaarden. De laatste jaren duikt hij steeds vaker op in polders en zelfs in de stad. "Ik heb zelfs een foto gezien van een bever die midden in het dorp bij de Lidl voor de deur zat."