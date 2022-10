Hans Kazàn keert terug naar woning Utrechtse meestergoochelaar Fred Kaps: 'Zijn naam spreek ik nog steeds vol bewondering uit'

Kaps woonde van 1961 tot aan zijn dood in 1980 aan de Peltlaan in Kanaleneiland. Een halfjaar voor zijn overlijden ging Kazàn voor het eerst – en het laatst, zo bleek– op bezoek bij Kaps. Kazàn: "Ik vind het een heel bijzonder gevoel om hier weer te staan. Die ontmoeting staat in mijn geheugen gegrift. Hij ontving me destijds hartelijk, we spraken uitgebreid over het vak en we bekeken videobanden met trucs. 'Hier moet je op letten jongen', zei hij tegen me." Kazàn vertelde aan Kaps dat zijn naam zelfverzonnen is, en dat hij de eerste twee letters van zijn naam gebruikte als eerbetoon. "Dat raakte hem, dat kon ik echt merken."