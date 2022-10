NS kiest volgens reizigersorganisatie te makkelijk voor schrappen treinen

Zo ver is het nog niet, maar het aantal klachten van treinreizigers over volle treinen is wel al flink gestegen. Ten opzichte van september 2019 met maar liefst 60 procent, liet Rover gisteren aan de NOS weten. Die stijging is opvallend, omdat vergeleken met het laatste jaar voor de coronapandemie minder mensen met de trein reizen. NS schat het aantal reizigers op ongeveer 80 procent ten opzichte van september 2019.